Merenda Escolar: Túlio pode se complicar com o Ministério Público Federal

A denúncia que coloca em xeque a credibilidade dos atos administrativos do governo Tulio Lemos em Macau vem do Blog É Isso aí, do blogueiro Leandro de Souza, ao apontar que o prefeito cometeu crime de improbidade administrativa com o dinheiro da merenda escolar.

Segundo consta no Portal da Transparência, a Prefeitura de Macau recebeu até agora em 2020, R$ 97.492,75 (Noventa e sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) do governo federal através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

Segundo traz a matéria do Blog, o prefeito ao invés de comprar merenda escolar com esse dinheiro, usou R$ 39.405,25 (Trinta e nove mil quatrocentos e quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) para pagar a empresa WB Comércio e Serviço LTDA ME de CNPJ 07.018.761/0001-10, referentes a restos a pagar do ano de 2019.

O ato “é ilegal” e pesa sob o gestor uma improbidade administrativa.

Entendam:

Ainda pelo que apurou o blogueiro Leandro de Souza, o dinheiro recebido em 2020 para a merenda escolar pela Prefeitura de Macau, só pode ser usado esse ano.

“A partir do momento que o prefeito usou esse dinheiro para pagar dívidas de anos anteriores, mesmo que seja com empresas que forneceram merenda escolar, se configura crime de improbidade administrativa”, postou o Blog.

Uma fonte informou ao Blog É Isso aí que uma denúncia formal já está sendo elaborada contra o prefeito para que o mesmo responda pelo ato ilegal praticado.

(Visited 60 times, 65 visits today)

AO VIVO – SESSÃO DA CÂMARA: Vereadores discutem requerimentos e projetos em prol da população Prefeitura de Guamaré começa a entrega dos kits de alimentação para 3.980 alunos nesta quarta-feira