“Mês da Mulher” tem live de empoderamento feminino em Guamaré

“Somos Todas Marias – Fortes e Corajosas”. Trabalhando essa temática, a Secretária de Assistência Social do município de Guamaré, Juliana Câmara encerrou em live a programação do mês dedicado à mulher, por ocasião da passagem do 08 de março-Dia Internacional da Mulher.

Durante a programação transmitida nas redes sociais da Prefeitura de Guamaré, nesta quinta-feira (25), a SEMAS apresentou as atividades realizadas pelo público feminino acompanhado pelos serviços e programas socioassistenciais.

“A transmissão envolveu depoimentos e atividades desenvolvidas pelas beneficiárias dos nossos programas sociais, de forma a enfatizar a força e a coragem da mulher, mesmo em meio aos dilemas e conflitos vivenciados diariamente, principalmente em meio à pandemia”, destacou Juliana Câmara.

Programação

A programação multimídia contou com a exibição de atividades e homenagens em formato de vídeos, leitura de cordel e encenação teatral pelo grupo Tamanco de Pau. O destaque ficou para a leitura de um cordel com texto escrito por Francisco de Betânia.

Para escrever o cordel, o cordelista tomou como base as temáticas trabalhadas durante o mês da mulher. A leitura foi realizada Luciana da Silva, umas das mães acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, desenvolvido pelo CRAS Centro.

“A live foi uma oportunidade do município mostrar uma prestação de contas do trabalho realizado com as mulheres assistidas pelos serviços e programas na área da Assistência Social”, concluiu Juliana Câmara. A Prefeitura de Guamaré tem mulheres ocupando importantes postos de trabalho, na equipe técnica e administrativa, dentre elas, a primeira-dama Larissa Mayara, atual Secretária de Esporte, Lazer e Juventude.

