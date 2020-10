Mesa Diretora empossa suplente com a vacância da cadeira de Sub Carlos

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guamaré empossou na tarde desta terça-feira, 13, o vereador Francisco Damião Rodrigues (PR).

O novo vereador assumiu a cadeira deixada com o falecimento do vereador Sub-Carlos, na última semana.

O ato de posse foi prestigiado pelo presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda, o vice-presidente, Carlos Câmara, a 1ª Secretária, vereadora Lisete Negreiros e pela 2ª secretária da Mesa Diretora, vereadora Eliane Guedes.

Com reduto eleitoral no distrito de Baixa do Meio, Francisco Damião já foi presidente da Câmara Municipal no biênio 2013 a 2014. Fonte: Assecom-CMM.

