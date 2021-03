“Meu pai combateu o bom combate e morreu lutando como um Herói” Pablima

Por Pablima Slvestre – Filha

Aproximava-se das 2hs da madrugada, era dia 5 de março de 2021, lancherinhas prontas, lembrancinhas. Já tinha encomendado comidinhas gostosas para comemorar os 4 aninhos do meu filho que há meses pedia um aniversário de basquete.

Não podia ter festa, mas ia cantar parabéns com o papai e a mamãe e levar as lancherinhas para os amiguinhos em suas casas…

Quando de repente o chão se abre em baixo de mim, a pior notícia que alguém poderia receber na vida, uma ligação que mudaria para sempre os planos um dia pensados porque em todos os planos que um dia fiz ele estava presente.

Um assalto no meio do tempo, mais de 10 vagabundo vem buscar numa empresa o que não lhes pertence, encontram um guerreiro só, que ama sua família e percebe que tem algo errado e rapidamente tenta reagir na esperança de voltar para casa, como numa guerra do bem contra o mal o soldado não resistiu, mesmo baleado ainda corria, insistia e lutava pela vida.

Dessa vez o mal venceu, de uma forma cruel, covarde derrubaram um herói, e junto com ele derrubou toda uma família, amigos e companheiros de trabalho.

E agora? Como encarar? Como seguir em frente? Como lidar com a falta de segurança que leva embora pessoas queridas? Como viver num lugar onde o bandido é mais bem armado que as forças de segurança?

Onde saímos pra trabalhar e não sabemos se voltamos? Onde estão os direitos humanos nesse momento? Para se solidarizar com a família do trabalhador? E se fosse o contrário? Se os bandidos tivessem morrido? Hoje ele estaria respondendo processo ou até preso.

Muitas são as perguntas, mas a única certeza que eu tenho é de que meu Pai, meu herói não vai mais voltar, nunca mais irei vê-lo, abraça-lo, isso ninguém vai trazer de volta.

Meu coração despedaçou, esses bandidos roubaram minha alegria, minha felicidade, roubaram a coluna da minha família, e hoje estamos todos com as mãos para cima segurando um telhado desabando sobre nossas cabeças, sem rumo, sem direção. Pode passar o tempo que for Deus é Deus de Justiça e já tomou providências.

Te amarei eternamente meu amado paizinho, meu herói, o mais corajoso de todos os tempos, amante da farda que vestia, honesto… Qualidades incontáveis, razão da minha alegria.

Gratidão a cada mensagem de conforto e carinho, aos que se esforçaram para em tão pouco tempo oferecer uma bela homenagem no momento de sua partida.

Minha família vai seguir, mesmo com a ferida aberta no peito, ainda temos muito orgulho para dar a ele, mas com pedido de Justiça, Justiça pelo Melhor pai, marido, avô, filho, amigo do Mundo.

Saudades Eternas do SGT Neuton Alves

