Relatório das Forças Armadas sobre urnas eletrônicas será entregue ao TSE nesta quarta

O Ministério da Defesa informou, no fim da tarde desta segunda-feira (7/11), que encaminhará na quarta-feira (9/11) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o “relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação”.

Convidados a participar da Comissão de Transparência criada pelo TSE para acompanhar as eleições deste ano, os militares anunciaram, antes da votação, que fariam uma espécie de fiscalização independente das urnas eletrônicas.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, chegou a determinar que a Defesa entregasse o resultado da fiscalização após a votação em primeiro turno, em 2 de outubro, mas os militares prometeram fazer isso até 30 dias após o segundo turno, realizado no último 30 de outubro.

“Ao término do processo será elaborado um relatório contemplando toda a extensão da atuação das Forças Armadas como entidades fiscalizadoras, com os documentos atinentes às atividades em comento. Tal relatório será encaminhado ao TSE em até 30 dias após o encerramento da etapa 8 do Plano de Trabalho”, informou o Ministério da Defesa, em nota técnica enviada a Moraes em 19 de outubro.

