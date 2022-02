Ministro Fábio Faria desiste de disputar o Senado e anuncia apoio a Rogério Marinho

No início da tarde desta segunda-feira (22), o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, noticiou a desistência do ministro Fábio Faria, das Comunicações, de disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Norte, e completou que o filho do ex-governador Robinson Faria (PSD) anunciaria o apoio ao outro ministro potiguar, Rogério Marinho (PL), do Desenvolvimento Regional.

Agora pouco, em coletiva à imprensa, Fábio Faria confirmou a notícia. Ele anunciou a retirada da pré-candidatura e disse que não será candidato nas eleições 2022.

“Permaneço ministro”, afirmou.

Lauro Jardim noticiou que Faria teve uma conversa telefônica hoje, antes do almoço, com Rogério Marinho, seu colega de ministério e com quem nos últimos meses travou uma silenciosa disputa: quem seria o candidato bolsonarista ao Senado no estado.

Fábio, segundo o jornalista, já decidiu também que em 2023 vai migrar para a iniciativa privada: não aceitará convites para permanecer no governo se Bolsonaro vencer.