Ministro vai viabilizar estudo para instalar fábrica de PVC no RN

O deputado Hermano Morais (PSB) destacou nessa terça-feira (18), durante pronunciamento na sessão plenária da Assembleia Legislativa, a visita da comitiva do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ao município de Guamaré, na última segunda. O parlamentar enalteceu as discussões sobre a possibilidade de instalação do Polo Industrial Cloroquímico de Guamaré, gerando, segundo estudos, até 40 mil postos de emprego no Rio Grande do Norte.

“O município e a região, pelas condições naturais, possuem matéria prima para a produção do PVC (ploricloreto de vinila), fato que coloca Guamaré em situação diferenciada para instalação de uma indústria cloroquímica. O PVC que o Brasil hoje importa pode ser produzido aqui a partir de investimentos e até ser exportado, gerando emprego e renda para o Estado. Na ocasião da visita, houve o compromisso do ministro Rogério em patrocinar, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, um estudo atualizado, somando-se aos estudos já elaborados, mostrando a viabilidade desse grande projeto”, comemorou Hermano.

Ainda durante o pronunciamento na Casa Legislativa, o parlamentar destacou também a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil, lembrando o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado anualmente aos 18 de maio.

“Em recente estudo verificou-se que, em razão da pandemia, houve um acréscimo nos índices de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Diante dessa realidade, fazemos um alerta aos pais e responsáveis para que nesse momento de isolamento social estejam ainda mais atentos e denunciem qualquer crime de abuso sexual à criança e adolescente”, disse o deputado.

