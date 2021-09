Miranda Junior: O articulador político em lua de mel com o governo

A eleição municipal em Guamaré sempre teve grande repercussão em todo Estado, trazendo peso para os políticos que aqui disputam o pleito eleitoral.

Em cada pleito, se faz necessário que cada grupo político tenha em seu quadro um bom articulador-aquele homem que passa a ser o responsável pela articulação política nas costuras de bastidores.

Desde janeiro que o suplente de vereador, Miranda Júnior(MDB), assumiu a vaga de vereador no lugar do vereador presidente, e atual prefeito Eudes Miranda, que precisou assumir a prefeitura com a vagância do cargo de prefeito.

De lá pra cá, o filho de Chico da Praça passou a ser também na câmara e no cenário um articulador politico. Por ser também advogado, ele tem capacidade de manter a negociação com os colegas vereadores, lideranças, e a classe política.

Miranda é um politico considerado habilidoso que nunca perdeu o poder, e quando perdeu na urna, ele sempre encontrou um caminho de chegar a ele, seja trilhando na espera política ou jurídica.

Miranda passou a ser um interlocutor de peso para estabelecer estratégias de ajudar o grupo que faz parte a ganhar a eleição suplementar, afinal, ele é um dos mais interessados quer tudo termine bem.

Com acesso a todos os gabinetes e com diálogo com os políticos da cidade, Júnior ouve e é ouvido pela maioria. É um cara transparente que sempre contou em casa a homilia da missa do jeito que o padre celebrou, e isso lhe gerou mais confiança.

O trabalho do articulador Miranda Júnior tem sido para costurar apoios, ousar em alianças, unir adversários ferrenhos, para protagonizar uma ampla vitória nas urnas para seu grupo no próximo dia 7 de novembro.

O político e advogado vislumbra mais uma vitória na sua vida pessoal e política, afinal, o articulador do governo está hoje em outro patamar e de lua de mel com os caciques do grupo que defende, graças ao passe livre dado por seus colegas de bancada.