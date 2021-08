Missa de um ano em homenagem ao ex-vereador Claudionor Vieira é marcada pela saudade e emoção

A Igreja de São Sebastião localizada na comunidade de Baixa do Meio foi pequena para receber familiares e amigos para a celebração da missa de um ano pelo falecimento do ex-vereador Claudionor Vieira de Melo, pai do atual vereador, e líder do governo na câmara, Edinor Albuquerque, na noite desta terça-feira (03).

Além da família, autoridades prestigiaram o momento de saudade, o prefeito Eudes Miranda, o ex-prefeito Hélio Willamy, o presidente da câmara, vereador Diego de Lisete, os vereadores Miranda Junior, Manu de Nascimento, Leandro Felix, Carlos Câmara, Daniel Monte, Dedezinho, dentre outras autoridades e amigos.

Seu Claudionor foi um homem simples, e sem vaidade. Estas palavras foram repetidas durante a celebração da missa para lembrar-se de um cidadão que em vida só fez o bem sem olhar aquém.

Seu Nor, como era mais conhecido, foi um político correto, sincero, leal a suas confecções, muito querido na comunidade de Baixa do Meio, onde morava com sua família.

A Missa foi celebrada pelo padre Gilvan Bezerra, que na homilia lembrou-se das qualidades, os princípios e o caráter de Claudionor Vieira.

Como ser humano seu Nor era uma pessoa simples, sem vaidade, amava sua família. Como político espalhou gestos de grandeza e lealdade e notabilizou-se pela partilha, a generosidade, a humildade e o amor ao próximo.

A emoção maior foi quando o testemunho de seu filho, vereador Edinor Albuquerque, enalteceu o exemplo de homem e politico deixado por seu pai. Ele se lembrou de diversas passagens e fatos que evidenciaram a história de um homem de bem.

As lágrimas corriam aos rostos das pessoas a cada palavra dita que lembrava a figura do ser humano bom que seu Nor sempre foi para todos.