Missa e procissão encerram festejos de São Sebastião em Baixa do Meio

A noite desta quinta-feira (20) foi um dia histórico para os devotos de São Sebastião, padroeiro da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

A população prestigiou o encerramento de mais uma edição das festividades alusivas ao santo padroeiro com missas, novenas, leilão e procissão.

A culminância da programação do último dia deu-se com a tradicional procissão, que reuniu centenas de pessoas que percorreram as principais ruas do distrito, num ato de fé e devoção religiosa.

Como de praxe, a Prefeitura de Guamaré, deu total apoio à Igreja Católica para a realização da festa, que foi iniciada no ultimo dia (10).

A procissão desta quinta-feira ocorreu após missa campal celebrada pelo Padre Gilvan Bezerra, ao lado da igreja. O local ficou completamente lotado por fies.

Os vereadores Gustavo Santiago, Carlos Câmara, Dedezinho, Leandro Félix, Tiago de Berg, e Diego de Lisete prestigiou o evento, além de secretários de governo, autoridade politica e religiosas.

Fez presente a solenidade religiosa o deputado estadual Ubaldo Fernandes, que participou da missa e da procissão ao lado do vereador Leandro Félix.

A festa de São Sebastião é um dos eventos mais aguardados pela população de Baixa do Meio durante todo o ano, e representa um momento de renovação para as famílias da comunidade.

Essa é uma das festas religiosas mais bonitas do distrito. É um momento em que as famílias da comunidade fica mais perto de Deus, para renovar sua fé e esperança.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: