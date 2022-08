Missa marca dois anos da morte do ex-vereador Claudionor Vieira

Uma missa em homenagem ao ex-vereador Claudionor Vieira de Melo, seu Nô, como era mais conhecido, marcou o dia desta quarta-feira (03), por lembranças de familiares, amigos e admiradores ao amigo político que faleceu há dois anos.

A celebração aconteceu às 17h na Igreja de São Sebastião, na comunidade de Baixa do Meio, onde ele residia com sua família, maior distrito de Guamaré. Foram diversas as manifestações de carinho e saudade.

Juliana Câmara, esposa do vereador Edinor Albuquerque, usou da palavra para agradecer o público presente. Ela pediu orações de todos e agradeceu o carinho dedicado a família e ao seu Nô, um homem público que em vida só fez o bem sem olhar a quem.

Juliana, ainda leu em nome de Edinor, um texto escrito por ele, falando das qualidades de seu pai, um homem de família, um politico nato, que sentiu sempre a dor do povo doendo nele, um ser humano incrível, um pai e um amigo de um coração bom.

A missa foi celebrada pelo o Padre Gilvan Bezerra, e em sua homilia, lembrou-se das qualidades de Claudionor Vieira. Um homem simples, sem vaidade. “Que o Senhor abençoe sua família, esposa, filhos, netos, que aqui ficou com boas lembranças e muitas saudades”. Comentou

Prestigiou a cerimônia o líder político e ex-prefeito Hélio Willamy, o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, o ex-prefeitos Adriano Diógenes e Dedé Câmara, os vereadores, Daniel Monte, Leandro Felix, Diego de Lisete, Dedezinho, Carlos Câmara, os ex-vereadores, Silvio Araújo e Diva Araújo, dentre outras lideranças políticas e a comunidade em geral.

