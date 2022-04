Missa marca o encerramento dos festejos de Santo Expedito em Mangue Seco II

Desde o ultimo dia 19 de Abril que a comunidade de Mangue Seco II, está em festa comemorando o seu padroeiro Santo Expedito. Hoje foi realizada a missa de encerramento religioso com hasteamento da bandeira do santo.

O evento religioso contou com a presença do líder politico e atual secretário de articulação do município, Hélio Willamy, representando o prefeito Arthur Teixeira, além dos secretários de governo, vereadores Carlos Câmara e Thiago Luís, e a comunidade em geral.

O Padre Gilvan Bezerra, da Paróquia de Nossa Senhora Imaculada da Conceição, disse que as comemorações ao padroeiro do distrito Santo Expedito, é para a restauração da fé do povo de Deus da comunidade.

A missa contou com a participação de outras comunidades vizinhas, tais como Diogo Lopes, Sertãozinho, Lagoa Doce. Lagoa Seca, Lagoa de Baixo, Baixa do Meio dentre outras.

As festividades de Santo Expedito, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Guamaré, através das secretarias de governo.

A população participou todos os dias prestigiaram a festa de Santo Expedito padroeiro do distrito do Mangue Seco II. Toda a renda da festa será revertida em beneficio da capela do referido padroeiro.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: