Modernidade: PM de Guamaré realiza treinamento para implantação do novo Boletim Eletrônico

Policiais do efetivo do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré se reuniram na tarde da ultima terça-feira (15), através de uma sala de vídeo conferência, para participarem de um treinamento para implantação de um novo Boletim de Ocorrência de Polícia Militar – BOPM que será utilizado pelos policiais num formato digital.

O formulário foi desenvolvido pelo Subcomandante Jonhny juntamente com o Policial Rodoviário Federal Fagner Torres. O Policial pertenceu ao Pelotão durante um ano, e aonde deixando as fileiras da PMRN para a coirmã neste ano. O treinamento foi ministrado pelo PRF para o efetivo de serviço e de folga.

Os objetivos são reduzir as quantidades de papéis utilizados na confecção destes documentos bem como modernizar, e aprimorar o trabalho desenvolvido para melhor gestão de dados e mapeamento da mancha criminal.

As melhorias são benéficas para o meio ambiente e economia do estado, pois a redução da utilização de papéis é um passo importante para a preservação do meio ambiente.

Para a população o benefício se traduz no processamento de dados que auxilia no combate a mancha criminal através do geoprocessamento das ocorrências.

Segundo o Subtenente da PM Jonhny Cruiff: “Precisamos nos adaptar a uma nova realidade utilizando as tecnologias disponíveis para oferecer a cada dia um melhor serviço a população de Guamaré. Ontem éramos Destacamento Policial, e hoje somos Pelotão. Precisamos evoluir como tal”. Comentou.