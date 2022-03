Edinor Albuquerque: Mais forte e moderno!

O vereador Edinor Albuquerque (MDB), sempre tem chamado atenção não pelo seu silêncio nos últimos meses, mas por suas inovações e quebras de paradigmas.

O parlamentar adquiriu um computador portátil de cor branca, mesma tonalidade de seu sapato, para melhorar o processo legislativo de seu trabalho no plenário da casa do povo sem o uso de papel.

Na ultima sessão, por exemplo, ele utilizou da tecnologia para acompanhar a pauta do dia, requerimentos e projetos para discursões no seu próprio Notebook.

O equipamento é ligado à internet da câmara, mantendo também o parlamentar conectado com a sessão, e as noticias da rede em tempo real.

Ouviu em alto e bom som do vereador Gustavo Santiago (SD), que senta ao lado de Edinor. “depois que Edinor deixou de ser o líder do governo na Câmara o homem ficou mais forte e moderno”. Comentou.

Eu confesso que fiquei com uma pulga atrás da orelha com essa afirmação. Gustavo costuma fazer comentários por parábolas.

Nota do Blog

Edinor traz uma ótima ideia para que seus pares possam utilizar da mesma ferramenta durante as sessões, reduzindo o uso do papel e das impressões.

Segundo informações, tramita na casa do povo um projeto de modernização para implantação do sistema via Doc1 nos próximos dias.

Com isto, a presidência da câmara, vereador Eudes Miranda (MDB), deve licitar em tempo os equipamentos modelo Notebook para todos os vereadores possam usarem no plenário.