Moderno aparelho de Raio-X: Guamaré chega à marca de 10 mil exames de imagem

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua salvando vidas, com a aquisição de um moderno aparelho de Raio-X a pouco mais de um ano atrás, o governo chega a marca hoje (14), de 10 mil exames de imagem.

O equipamento melhorou a qualidade da população do município, da região salineira, e do mato grande, além dos exames ter reduzido os gastos com manutenção, oferece cobertura de 24 horas e garante agilidade e comodidade aos pacientes no Hospital Manoel Lucas de Miranda.

O aparelho de Raio-X realiza exames de média e alta complexidade e permite exames de tórax, abdômen, crânio, coluna e extremidades. Exames específicos são imprescindíveis no diagnóstico de fraturas, tumores, distúrbios de crescimento, postura, osteoporose e várias outras patologias.

Os profissionais que trabalham no plantão de 24 horas no setor de radiologia enfrentaram um período difícil da pandemia na linha de frente. Eles são verdadeiros heróis, responsáveis pelos os exames que salvou e continua salvando vidas na gestão do prefeito Eudes Miranda.