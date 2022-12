Moradores continuam sofrendo com esgotos a céu aberto em Guamaré

Moradores e comerciantes de Guamaré voltam a sofrer com esgotos correndo a céu aberto em ruas da cidade. Inclusive na frente da própria secretaria de saúde, que fica localizada na principal rua, e há um lago de água podre e dejetos.

O transtorno não é uma novidade para quem mora aqui na terra do ouro negro, sai prefeito e entra prefeito, entra vereador, e sai vereador, mas só ouvimos promessas de resolver o problema sem solução.

Desde a ultima sexta-feira (09) a tarde que a população usam as redes sociais e os grupos de WhatsApp para pedir socorro, e uma solução definitiva do problema através de mensagens, áudios e vídeos.

É uma situação bem desconfortante para quem reside no munícipio, ou mesmo para aqueles que chegam de fora para visitar a cidade, e ter que se deparar com esse vexame de esgotos a céu aberto nas ruas.

Parece que os constantes episódios já se tornou rotina na vida de muitos moradores da Rua Monsenhor José Tibúrcio, principal entrada da cidade, Rua Professor João Batista, e Conjunto Três Corações.

“É horrível! Um fedor muito forte, a lama e a água podre que fica na porta de nossa casa, é inacreditável ter que aceitar tudo isto calado. Infelizmente ainda presenciamos isso na minha cidade que amo e quero bem, e pelo o jeito vai demorar muito pra se resolver”, relata o morador seu Francisco, que reside no conjunto Três Corações há 19 anos.

Acreditem se quiser…

O orçamento da prefeitura aprovado pela Câmara destinado para o ano de 2022 foi de RS: 240.697.465,00 (duzentos e quarenta milhões seiscentos e noventa e sete mil, e quatrocentos e noventa e sete reais). O ano já está terminando e nada foi feito.

Um problema que tem gerado impacto não apenas para a saúde da população em Guamaré, mas também ao meio ambiente, já que o esgoto está tomando conta das ruas conforme relatos dos videos, e sendo despejado na maré todas as vezes que estoura os bueiros.

O editor do blog foi hoje (11) pela manhã visitar o local a pedido dos moradores, ouvimos e fomos ouvido, e nos deparamos com o último dos moicanos, mas conhecido por Batatinha.

Ele em pleno domingo tentava junto com alguns servidores da secretaria de obras amenizar a situação, mas não sabe ele que o problema voltará a persistir se não houver vontade e ação de resolver de vez.

Encontrei no local o vereador Manu de Nascimento (MDB), que tem visitado as obras, e reivindicado ao poder público, melhorias para a população. O parlamentar não tem poder de execução, mas de fiscalização.

É dever do vereador, cobrar do prefeito e dos secretários de governo ações em prol do povo, pois ele foi eleito para ser representantes da população, sendo o elo entre o governo e o povo, cumprindo seu papel fiscalizador.

O blog registrou no local uma retro cavadeira, um caminhão pipa da prefeitura, além de um carro da Caern no local para tentar desentupir a tubulação, que segundo informações, a espessura do cano do saneamento básico é de 150 quando deveria ser no mínimo de 500.

Fico aqui na torcida como imprensa local para que se resolva o problema, e que a população dessas ruas afetadas em Guamaré possa conviver e respirar melhor.

Fica aqui aberto o espaço deste canal de notícia local, caso algum secretário do governo: da secretaria de obras, secretaria de saúde e secretaria de meio ambiente queiram porventura se manifestar sobre o caso.

Nota do Blog: Mamãe, eu não quero ser prefeito. Oremos meus irmãos!