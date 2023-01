Morais não tem contribuído para paz social, diz Marco Aurélio

O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello disse nesta 4ª feira (11.jan.2023) que Alexandre de Moraes “não tem contribuído para paz social”. Ele também disse que errou “redondamente” ao dizer, em 2017, que o colega estava preparado para o cargo no Supremo.

“Ele [Moraes] realmente não tem contribuído para paz social. Eu não vou tecer considerações maiores quanto atos que ele vem praticando e olhe que o conheço a muitos anos”, disse durante entrevista à Rádio Bandeirantes nesta 4ª feira (11.jan).

Durante a entrevista, o ex-ministro disse que as prisões deveriam ter sido lavradas só para extremistas que depredaram, e não para manifestantes que acampavam em frente ao QG do Exército, em Brasília. Ele disse que medida de levar para ANP (Academia Nacional de Polícia) é “um passo largo que não se coagula com Estado Democrático de Direito”.

Também criticou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e disse que “se estivesse na bancada [do STF] eu não endossaria esse ato de força”. Nesta 4ª feira (11.jan), o plenário do STF formou maioria e manteve a decisão contra o emedebista.

Aurélio relembrou da nomeação de Moraes, em 2017, depois da morte do ministro do STF Teori Zavascki. “Na época da queda do avião em que faleceu o ministro Teori Zavascki, fui questionado por jornalistas quanto ao que se faria, como seria preenchida a cadeira, e disse que o presidente Michel Temer tinha um homem talhado para a cadeira […] vejo que errei redondamente”, afirmou.

