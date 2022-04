Morre Garibaldi Alves, pai do ex-governador Garibaldi Filho

Faleceu na madrugada desta quinta-feira (7), aos 98 anos, o ex-senador e ex-vice-governador Garibaldi Alves, pai do ex-governador Garibaldi Filho. A morte ocorreu por volta das 4h30, por causas naturais devido à idade do político potiguar, que estava em casa, em Natal.

Natural de Angicos, filho de Manuel Alves Filho e Maria Fernandes Alves, irmão dos também políticos Aluízio Alves e Agnelo Alves. É viúvo de Vanice Chaves Alves desde 2019. Garibaldi Alves foi deputado estadual por três mandatos, entre 1957 e 1969.

Entre 1987 e 1991, Garibaldi foi vice-governador durante a gestão de Geraldo Melo e, em 2011, assumiu uma cadeira no Senado Federal como suplente da então senadora Rosalba Ciarlini, que havia sido eleita para o Governo do Estado. Permaneceu por quatro anos no cargo. Tribuna do Norte.