Morreu aos 73 anos, o Pr. Antônio Dantas, presidente da Igreja de Cristo no Brasil

O Conselho Nacional das Igrejas de Cristo no Brasil, comunica com profundo pesar, o falecimento do nosso Querido Presidente, Pastor Antônio Olímpio Dantas, Homem de Deus, exemplo de fé, que gastou todos os dias da sua vida pelo Reino de Deus, deixando a todos nós um grande legado a ser seguido.

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.” (2 Timóteo 4:7,8)

Que o Espírito Santo conforte e console a todos, e em especial a família enlutada.