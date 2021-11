Moto usada no assalto em Baixa do Meio por bandidos tem queixa de roubo

A noite da ultima quinta-feira (18) foi movimentada na área policial na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré. Houve confronto entre e bandidos e polícia, ninguém foi ferido e nem preso na ação.

Tudo começou depois de uma tentativa de assalto no centro do distrito.

A PM foi informada da ocorrência via telefone funcional, e conseguiu em tempo identificar dois indivíduos numa moto modelo Honda de cor preta, de placa NOB 4957 de Macau.

Neste momento, deu-se inicio a uma perseguição nas ruas da comunidade, devido eles não atenderam a ordem de parada do veiculo.

Os bandidos começaram a atirar na viatura e a PM revidou. A caçada adentrou pela BR 406 e estradas carroçais da cidade de Pedro Avelino.

A PM contou na operação com o apoio da Guarda Civil Municipal, que logo após recebeu reforço policial de mais agentes de segurança.

Na fuga, bandidos percebendo que iriam serem alcançados, abandonaram a moto e correram para dentro do matagal.

A escuridão dificultou a operação policial, a moto abandonada tem queira de roubo e um celular dos bandidos caiu na fuga e foi aprendido.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, ele disse que “uma onda de assaltos vem assustando a pequena comunidade de Baixa do Meio, mas o serviço de inteligência da PM continua numa linha de Investigação. A Policia Militar nunca foi omissa as ocorrências do município, seja na sede ou nas comunidades da zona rural, apesar dos policiais terem passado a noite dentro do matagal, ninguém foi preso na operação. Os criminosos foram identificados e será agora uma questão de tempo de colocar atrás das grades. Reafirmo a população que a policia está nas ruas pronta para defender o cidadão de bem, e diante das ultimas ocorrências a comunidade de Baixa do Meio receberá mais reforço policial”. Comentou.