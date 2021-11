Motorista morre após bate carro em poste, capotar e cair em barranco em Pendências

Na manhã desta terça-feira (2), um homem morreu após bater com o carro em um poste, capotar e cair em um barranco na RN-118,no município de Pendências, na Região do Vale do Açú.

De acordo com a polícia Militar, a vítima identificada como Maicon Douglas da Silva Marreiro, de 24 anos, estava sozinho no veículo e não usava o cinto de segurança.

Maicon saiu de Macau com destino a cidade de Alto do Rodrigues onde morava, quando perdeu o controle do veículo e bateu em um poste por volta das 6h.

O poste se partiu ao meio e o carro capotou antes de cair em um barranco às margens da RN-118, em um trecho na cidade de Pendência, há poucos metros da entrada do município de Alto do Rodrigues.

O corpo da vítima ficou pendurado na porta do veículo.

Uma ambulância do município de Pendências foi acionada ao local, mas quando chegou o rapaz já estava sem vida. G1/RN.