Mozaniel anuncia que não será candidato na eleição suplementar de Guamaré

Lodo após o TRE/RN anunciar a data da nova eleição suplementar em Guamaré na tarde desta terça-feira (14), o ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, usou as redes sociais para comunicar que não vai disponibilizar seu nome nesta eleição marcada para ser realizada no próximo dia 7 de novembro de 2021.

Em um vídeo ele expôs os motivos da retirada do seu nome do pleito, entre eles, o objetivo de focar no seu lado profissional na carreira de engenheiro, e se dedicar mais a família.

Mozaniel disse ainda que o partido do Solidariedade vai lançar o nome do vereador Gustavo Santiago, líder da oposição na câmara.

Gustavo é cunhado de Biel, fiel amigo e escudeiro, e terá total apoio da família e da nação laranja.

Queira ou não, a notícia dada pelo o filho do saudoso João Pedro Filho, muda completamente o cenário político da cidade, o que resta é esperar as cenas dos próximos.

A contar de hoje, falta 54 dias para as eleições, e até lá todo dia terá uma novidade. Vou ficar aqui com o ouvido no chão.

Vamos aguardar!