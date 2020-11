Mozaniel e Enéas juntam a nação laranja numa grande mobilização nas ruas de Guamaré

A campanha da coligação “Guamaré Merece Mais”, que tem candidato a prefeito de Guamaré, Mozaniel de Melo, e vice-prefeito, Enéas Bernardino, realizaram na tarde e noite deste domingo (1º), uma grande passeata pelas as principais ruas da cidade, logo após uma concentração com a realização de um comício no centro.

No local, os candidatos a prefeito e vice, além dos vereadores da coligação, levaram sua palavra e propostas à população. A nação atendeu aos chamados da Coligação e compareceu em peso vestindo as cores laranja, simbolizando a mudança.

Mozaniel chegou ao local do comício junto com o povo recebendo incentivos e apoio ao projeto politico. Ele discursou para todos os presentes, e iniciou sua fala justamente com o slogan de sua campanha e nome da sua coligação: Guamaré Merece Mais.

O candidato fez questão de ressaltar que sua gestão como prefeito seria marcada, sobretudo, pela responsabilidade, inovação e alegria do povo, mas também pelas realizações de uma gestão focada no bem-estar da população e para todos.

