Mozaniel e Enéas leva uma multidão em passeata com a nação 77 nas ruas de Baixa do Meio

O partido do SOLIDARIEDADE realizou na ultima sexta-feira (23) uma grande passeata com a nação laranja do candidato a prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues (SD), e seu vice-prefeito, Enéas Brrnardino, nas ruas da comunidade de Baixa do Meio.

O evento reuniu uma multidão vestida de laranja e azul numa grande mobilização para apoiar a candidatura de Mozaniel, Enéas, e vereadores da coligação.

Os partidários da nação afirmaram nas ruas do distrito com sua alegria e disposição, o seu apoio ao projeto político do filho do ex-prefeito João Pedro Filho “em memoria”. João Pedro, governou por três mandatos a prefeitura de Guamaré.

O evento partidário contou com a participação de lideranças políticas, vereadores candidatos a eleição e reeleição, como o vereador Gustavo Santiago.

No meio do povo Mozaniel foi abraçado e recebeu sinal de positivo a sua candidatura. O filho do Pajé reafirmou seu compromisso com a população de Guamaré, e propõe oferecer melhor qualidade de vida aos Guamareneses.

Mozaniel convocou os munícipes que acreditam que é possível, que lhe dê a oportunidade de gerir os destinos de Guamaré no próximo dia 15 de novembro, pelos os próximos 4 anos, para tornar o impossível ser possível para todos.

