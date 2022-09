Mozaniel soma forças com Daniel do Sub e anuncia que vai com Mauricio Filho para Deputado Estadual

O ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues, filho do saudoso João Pedro Filho, anunciou nesta sexta-feira (30), através de um vídeo em sua página no instragram, que nestas eleições irá apoiar o vereador de Natal, Paulinho Freire, que é candidato a Deputado Federal, e Mauricio Filho, para Deputado Estadual.

Mauricio Filho é filho do ex-prefeito de João Câmara, Mauricio, um politico jovem, cheio de sonhos e ousadia, homem do povo, que aprendeu com seu pai ainda cedo a cuidar daqueles menos favorecidos.

O candidato a deputado estadual é amigo do vereador de Guamaré, Daniel do Sub, e foi através dele e de sua mãe Efigênia Monte, que ele ganha um reforçou importante nesta reta final da sua campanha.

Eis a publicação no instagram:

Oi pessoal

Espero que estejam bem!

Desejo que a paz em Cristo esteja no lar e na vida de cada um. Creio que perceberam que nestas eleições não externei vínculo ou apoio a candidatos, mas domingo em atenção, e em respeito, optei por votar, a saber:

Deputado Federal: Paulinho freire nº 4488

Deputado Estadual: Maurício filho nº 44333

“Continuo acreditando em tudo que pregamos em todos estes anos”. “Que Deus a cada dia nos fortaleça e nos renove”.

Abraço em todos – Mozaniel