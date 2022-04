MPRN abre inscrições para seleção de analista de contabilidade com remuneração de R$ 4,8 mil

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) abriu nesta segunda-feira (18) as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa contratar de forma temporária nove analistas da área de Contabilidade. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência, negros e pardos. O período para se inscrever, na plataforma da seleção, se encerra no próximo dia 29 de abril.

A remuneração para o cargo é de R$ 4.801,57 para uma carga horária de 40h semanais. É possível a adoção do regime de teletrabalho a partir de solicitação do interessado, concordância da chefia imediata e autorização da Procuradoria Geral de Justiça, conforme regulamento do MPRN.

O prazo de validade da seleção é de um ano, contado a partir da data de assinatura do primeiro contrato, prorrogável uma única vez por igual período. O MPRN poderá, em caso de desistência ou de rescisão contratual, realizar novas contratações para completar o prazo total de 24 meses do contrato antecedente, observados rigorosamente os critérios de classificação.

O processo seletivo se dará através da avaliação de títulos e da experiência profissional dos candidatos. O envio dos documentos relativos à avaliação de títulos e comprovação de experiência prévia é obrigatório.

A contratação temporária objetiva reduzir o passivo de demandas de apoio técnico nessa área, existente na Central de Apoio Técnico Especializado (Cate) da instituição. Fonte: MPRN

Clique aqui para ler a íntegra do edital.