MPRN abre inscrições para seleção de assistente ministerial

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) recebe até o dia 27 de julho (quarta-feira) as inscrições para o processo seletivo que visa contratar profissional para o cargo de Assistente Ministerial, de provimento em comissão. O contratado atuará no Núcleo Permanente de Autocomposição do MPRN (Nupa) cuja remuneração é de R$ 5.185,70 mais benefícios para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para se inscrever, o candidato deve possuir diploma de nível superior em qualquer área de formação, desejável formação prática e teórica em mediação e em Justiça Restaurativa, bem como experiência com Processos Circulares de Construção de Paz e, preferencialmente, também em outras metodologias restaurativas.

A seleção será realizada por meio do análise de currículos, entregues até o dia 27 de julho, exclusivamente pelo link https://forms.gle/7FKBMMADme3EH4MR9 .Os currículos aceitos para o processo seletivo serão apenas aqueles enviados dentro do prazo estabelecido. O candidato selecionado será encaminhado para nomeação pela Procuradora-Geral de Justiça, através de Resolução a ser publicada no Diário Oficial do Estado.

Informações sobre o andamento do processo seletivo podem ser obtidas através do e-mail [email protected] e ou portal do MPRN. Para ler a íntegra do edital do Aviso de abertura das inscrições, clique aqui.

Fonte: MPRN