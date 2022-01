MPRN abre processo seletivo para estagiários de graduação e pós-graduação

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) lançou edital para credenciamento de estagiários de graduação e pós-graduação. A seleção destina-se à formação de cadastro reserva. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, entre 31 de janeiro até as 23h59 do dia 20 de fevereiro, através do site do IEL/RN (https://www.rn.iel.org.br/processos-seletivos).

Podem se inscrever graduados nos cursos de Direito; Administração/Administração Pública; Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Análise e Desenvolvimento de Sistemas/Ciências da Computação/Engenharia da Computação/Sistemas de Informação/Tecnologia da Informação/Webdesign/Redes de Computadores/Informática; Comunicação Social Jornalismo; Comunicação Social Publicidade e Propaganda; Design Gráfico; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Gestão Hospitalar; Gestão Pública; Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde; História; Letras – Libras; Pedagogia; Psicologia; e Serviço Social.

No caso dos estagiários de pós-graduação, denominado MP Residência, a seleção ocorrerá para as áreas de Direito; Administração/Administração Pública; Arquitetura e Urbanismo; Contabilidade; Análise e Desenvolvimento de Sistemas/Ciências da Computação/Engenharia da Computação/Sistemas de Informação/Tecnologia da Informação/ Webdesign/Redes de Computadores/Informática; Engenharia Civil; Pedagogia; Psicologia; e Serviço Social.

Todos os candidatos devem estar cadastrados no Sistema Nacional de Estágio (http://sne.iel.org.br/).

A seleção ocorrerá em duas etapas: análise de inscrições, de caráter eliminatório e prova (objetiva e redação), de caráter eliminatório e classificatório. A prova ocorrerá na modalidade on-line.

O cadastro de reserva visa o provimento de futuras vagas que venham a ocorrer após a expiração das atuais seleções ainda em vigor, para os estágios remunerados.

O estagiário de pós-graduação receberá uma bolsa de estágio mensal no valor de R$ 2 mil para uma jornada de 30 horas semanais. Já o estagiário de graduação receberá uma bolsa de estágio mensal no valor de um salário-mínimo para uma jornada de 20 horas semanais. Fonte: MPRN.

