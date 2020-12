MPRN abre seleção de estagiários de graduação e pós-graduação

Notícias do MPRN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (RN) abriu seleção para estagiários de graduação e pós-graduação (MP Residente) de diversas áreas de conhecimento.

O Edital 001/2020, publicado nesta terça-feira (1º), regulamenta o processo seletivo que tem por objetivo a formação de Cadastro de Reserva para estágios nas Áreas Jurídica e Administrativa.

As inscrições seguem abertas até o dia 20 de dezembro de 2020 exclusivamente pelo site https://www.rn.iel.org.br/processos-seletivos/.

A escolha dos aprovados será feita por meio de análise curricular, de acordo com os critérios estabelecidos no edital. Todo o processo será realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RN) em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do MPRN.

Os estagiários de pós-graduação receberão uma bolsa mensal de R$ 1.700,00 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Já os de graduação, receberão um valor mensal de um salário mínimo para uma jornada de 20 horas semanais. Além disso, ambas as modalidades de estágio fazem jus ao recebimento de auxílio transporte.

O Processo Seletivo tem por objetivo a formação de Cadastro de Reserva para estágio de Pós-graduação, que se divide nas Áreas Jurídica e Administrativa e estágio de graduação.

As áreas de conhecimento para os estágios de graduação são: Direito, Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação/Engenharia da Computação/Sistemas de Informação/Informática, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde, Letras-Libras, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Para a pós-graduação, a seleção será para as áreas de: Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências da Computação/Engenharia da Computação/Sistemas de Informação/Informática, Engenharia Civil, Psicologia e Serviço Social.

Serviço:

Processo seletivo para estagiários de graduação e pós-graduação no MPRN.

Período de inscrições: 01 a 20/12/2020

Acesso ao edital e página de inscrições: https://www.rn.iel.org.br/processos-seletivos/

Canal de informações para os candidatos: selecaomprn@rn.iel.org.br

Fonte: MPRN

(Visited 1 times, 1 visits today)