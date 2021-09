MPRN abre seleção para assistente ministerial em TI; salário é de R$ 4.552,55 mais benefícios

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) abriu processo seletivo para preenchimento de uma vaga de assistente ministerial em Tecnologia da Informação.

É requisito para investidura no cargo ter formação acadêmica em nível superior em áreas de TI: analista de sistemas, sistema de informação, bacharel em Tecnologia da Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação.

A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 4.552,55 mais os benefícios de auxílio alimentação e auxílio saúde.

Os candidatos devem ter conhecimento de habilidade em desenvolvimento de software nas linguagens .net, C#, angular ou ASP.net.

O processo seletivo é composto das seguintes etapas: análise dos currículos, entrevistas técnicas e comportamentais e submissão do(s) candidato(s) pré-selecionado(s) ao gestor demandante que indicará um candidato à procuradora geral de Justiça para aprovação final e nomeação.

O recebimento de currículos ocorrerá exclusivamente pelo link: https://forms.gle/7FKBMMADme3EH4MR9, no período de 2 a 6 de setembro deste ano.

Informações sobre o andamento do processo seletivo podem ser obtidas através do e-mail [email protected] e ou portal do MPRN. Os currículos aceitos para o processo seletivo serão apenas aqueles enviados dentro do prazo estabelecido.

Clique aqui e veja a íntegra do aviso do processo seletivo. Fonte: MPRN.