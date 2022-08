MPRN abre seleção para cargo de Assessor Jurídico

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) publicou nesta quinta-feira (18) o Aviso nº 002/2022 – PGJ/RN, que abre seleção para o cargo de Assessor Jurídico Ministerial.

A escolha será feita mediante análise de currículos, que poderão ser encaminhados exclusivamente através do endereço https://forms.gle/7FKBMMADme3EH4MR9, no período de 18 a 31 de agosto de 2022.

A remuneração do cargo, de provimento em comissão, é de R$ 5.975,87 + benefícios (auxílio-alimentação e auxílio-saúde). E a vaga é para atuar junto à 24ª Promotoria de Justiça de Natal, com atribuições de defesa do consumidor e controle de eficiência dos serviços públicos.

Entre as atividades a serem desempenhadas estão:

Realizar atividades de nível superior, fornecendo auxílio jurídico/operacional ao exercício das funções do órgão do Ministério Público;

Elaborar minutas de atos em processos administrativos e de apoio a peças jurídicas e administrativas:

Manter arquivos, registros e controles de prazos e atos do órgão ministerial perante o qual oficiar;

Analisar e pesquisar legislação, doutrina e jurisprudência;

Realizar a indexação de documentos, atender ao público, realizar atividades externas (tais como representação da Promotoria ou acompanhamento do Promotor em eventos, reuniões, vistorias e demais atividades relativas às atividades extrajudiciais da Promotoria); e

Confeccionar relatórios e desempenhar outras atividades correlatas delegadas pela chefia imediata ou institucional.

Confira o cronograma da seleção:

18/08/2022: Publicação do edital

18 a 31/08/2022: Recebimento dos Currículos

01 a 04/09/2022: Análise Curricular

05 de setembro: Resultado dos currículos selecionados para prova escrita subjetiva.

09/09/2022: Prova escrita subjetiva sobre temas das atribuições da promotoria apenas com os inscritos portadores dos currículos selecionados.

14/09/2022: Entrevista com os selecionados aprovados na prova escrita subjetiva.

16/09/2022: Resultado Final da Seleção

Mais informações: [email protected]

Confira o Aviso nº 002/2022 – PGJ/RN, clicando aqui. Fonte: MPRN