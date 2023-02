MPRN abre seleção para estagiários de graduação e de pós-graduação

A partir da próxima segunda-feira (13), os alunos de graduação ou pós-graduação das áreas do Direito ou Administrativas poderão se inscrever no Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários no Ministério Público do Rio Grande do Norte (Edital Nº 001/2023 – IEL/MPRN). A seleção destina-se à formação de cadastro de reserva para oportunidades em Natal e Promotorias de Justiça no interior do Estado. Os estagiários de graduação cumprirão jornada de 20 horas semanais e receberão uma bolsa no valor do salário-mínimo vigente. Os de pós-graduação, bolsa de R$ 2 mil para jornada de 30 horas semanais.

Estão habilitados para o credenciamento de estagiários de pós-graduação (MP Residência) nas Áreas Jurídica e Administrativa aqueles candidatos que tenham colado grau em um dos seguintes cursos de graduação: Direito, Administração/Administração Pública/Gestão de Recursos Humanos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Webdesign, Redes de Computadores, Informática, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social – Audiovisual, Contabilidade, Design Gráfico, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

No início do exercício do estágio MP Residência, o candidato deverá estar regularmente matriculado e cursando pós-graduação em nível de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, em instituição de ensino oficial ou reconhecida e conveniada com o Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional do Rio Grande do Norte, em área afeta às funções institucionais do Ministério Público, ou com elas afins.

Para o credenciamento dos estagiários de graduação os candidatos habilitados são os estudantes com matrícula ativa dentre os três últimos anos, até, no máximo, o penúltimo período da graduação nos seguintes cursos: Direito, Administração/Administração Pública/Gestão de Recursos Humanos, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Webdesign, Redes de Computadores, Informática, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Audiovisual, Jornalismo ou Publicidade Propaganda, Design Gráfico, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde, História, Letras – Libras, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Os estagiários devem estar cursando a graduação em instituições de ensino de nível superior oficiais ou reconhecidas ao ensino público ou particular, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e que, obrigatoriamente, sejam conveniadas ao IEL/RN.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, entre 13/02/2023 até às 23h59 do dia 28/02/2023, através do site do IEL/RN (https://www.rn.iel.org.br/processos-seletivos). Para inscrever-se, o candidato deverá estar cadastrado no Sistema Nacional de Estágio, em http://sne.iel.org.br/ .

Seleção

A seleção será composta pela análise das inscrições (de caráter eliminatório) e por por provas objetiva e de redação (de caráter eliminatório e classificatório). A prova objetiva conterá vinte questões e o tema será apresentado por ocasião da aplicação da mesma.

Edital

Para visualizar o Edital Nº 001/2023 – IEL/MPRN completo, com mais informações sobre o credenciamento, polos e Promotorias de atuação bem como o conteúdo programático para as provas, clique aqui.

MPRN