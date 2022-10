MPRN abre seleção para Psicopedagogia; remuneração é de R$ 5.185,70 mais benefícios

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) abriu seleção para a área de Psicopedagogia. A remuneração do cargo é de R$ 5.185,70, mais os benefícios de auxílio-alimentação e auxílio-saúde. A carga é de 40 horas semanais.

A seleção é para o cargo de assistente ministerial, de provimento em comissão. O recebimento de currículos ocorrerá exclusivamente pelo link: https://forms.gle/j5mFDFx6Nk7WFN6R7, até esta quarta-feira (5). Informações sobre o andamento do processo seletivo podem ser obtidas através do e-mail [email protected] e ou portal do MPRN.

Os currículos aceitos para o processo seletivo serão apenas aqueles enviados dentro do prazo estabelecido. O candidato selecionado será encaminhado para nomeação pela procuradora geral de Justiça, através de Resolução a ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Entre as atividades previstas, o candidato selecionado deverá realizar vistorias no âmbito da política pública da educação e elaborar os respectivos documentos técnicos; realizar análises de currículos pedagógicos, regimentos internos, projetos político-pedagógicos, modelos de gestão escolar, sistemas de ensino, administração e capacitação de recursos humanos, projetos de atendimento educacional especializado e programas de integração das políticas públicas básicas, dentre outros documentos relevantes para auxiliar o promotor de Justiça na tomada de decisão, quer seja em procedimentos extrajudiciais ou judiciais; e prestar apoio institucional em projetos, palestras, reuniões, dentre outros eventos solicitados.

Para concorrer ao cargo, o candidato deve ter nível superior em Pedagogia com pós-graduação em Psicopedagogia. É desejável perfil de atuação na área jurídica e/ou políticas públicas e experiência em gestão escolar e direitos relacionados à educação. O resultado final da seleção será divulgado no dia 14 deste mês. Fonte: MPRN.

Clique aqui para ver a íntegra do edital.