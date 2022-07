MPRN aplica pesquisa de imagem junto à população potiguar

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deu início à aplicação de pesquisa de imagem junto à população potiguar. A pesquisa será realizada em todo o território estadual até o dia 5 de agosto.

“A pesquisa de imagem do MPRN é um instrumento estratégico para mensurar o quanto a sociedade conhece sobre a atuação do Ministério Público, identificar que canais disponibilizados estão sendo mais acessíveis ao cidadão, bem como buscar um estreitamento da relação com a sociedade”, explica a Procuradora-Geral de Justiça Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira.

Por meio dessa pesquisa o MPRN ouve a opinião do cidadão potiguar para identificar o grau de conhecimento da sociedade em relação à instituição, quais áreas ele acha que o Ministério Público mais atua e quais deveriam ser suas prioridades de atuação, como também se lembra de alguma notícia na mídia sobre o MPRN.

Servidores e funcionários terceirizados da Procuradoria-Geral de Justiça devidamente identificados com crachás oficiais abordarão cidadãos para aplicação da pesquisa. Fonte: MPRN