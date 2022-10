MPRN arquiva investigação sobre cargos fantasmas na Assembleia Legislativa

O Ministério Público do RN arquivou um inquérito civil público que investigava uma denúncia de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

O arquivamento foi publicado nesta terça-feira (18), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), assinado pelo procurador de Justiça Eudo Rodrigues Leite.

De acordo com o “aviso de arquivamento”, da promotoria de Defesa do Patrimônio Público, o ato considera que “a investigação não revelou conduta irregular”. “Após ultimada a instrução do feito por meio das diligências instrutórias pertinentes, relevantes e proporcionais ao objeto investigado, não há elementos de prova a ensejar propositura de demanda judicial, estando este membro do Ministério Público convencido da inexistência de elementos claros da prática de ato de improbidade administrativa, sendo caso de arquivamento, mormente em consideração à duração razoável da investigação e da natural dificuldade de identificação de elementos de informação e provas em razão do decurso do tempo”, apontou.

O inquérito foi aberto em 2016, ainda na gestão de Rinaldo Reis como procurador-geral de Justiça. 96 FM