MPRN atinge pontuação no ranking do radar Estratégico do CNMP

O Ministério Público do rio Grande do Norte (MPRN) atingiu a pontuação máxima no Radar Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A instituição foi avaliada como excelente. O resultado apresentado é referente ao ano de 2020 (ano-base 2019).

“Essa avaliação extremamente positiva pelo CNMP, com nota máxima atribuída ao MPRN e alguns outros Ministérios Públicos brasileiros, ratifica os nossos esforços na implementação de um planejamento estratégico efetivo, que redunde em resolutividade na atuação da instituição, com uma atuação orientada por projetos e planejamento, e proporcione a máxima efetividade da gestão administrativa, financeira e orçamentária do MPRN, entre outras áreas. Esse resultado coroa de êxito todas as iniciativas, programas, projetos e demais instrumentos de planejamento levados a efeito pela PGJ, pelos demais órgãos da administração superior, pelas promotorias e procuradorias de Justiça e pelas unidades administrativas, com destaque para a Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica. Todo o MPRN está de parabéns”, declarou o procurador-geral de Justiça, Eudo Leite.

O Radar Estratégico é um instrumento do CNMP que trata da implantação e cumprimento do Planejamento Estratégico Nacional (PEN). Essa avaliação do Conselho Nacional fecha o ciclo do Planejamento Estratégico Nacional 2011-2019, dando início ao período 2020-2029.

Ao todo, 24 unidades do Ministério Público brasileiro alcançaram o conceito excelente. O MPRN, ao lado de outras 14 unidades, obteve nota máxima (270 pontos). Cinco unidades alcançaram o conceito ótimo, e uma, o conceito bom. Fonte: MPRN

