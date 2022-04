MPRN consegue condenação de 24 anos de prisão para autor de feminicídio em Parelhas

Vinte e quatro anos de reclusão pelo crime de homicídio triplamente qualificado: feminicídio, motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima. Essa foi a condenação estabelecida a Roberto Alexandre Barros, em Tribunal do Júri, conforme os termos pedidos pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), nesta segunda-feira (11), em Parelhas.

A vítima é a ex-esposa do réu, Maria Procileide de Macena e Silva, conhecida como Kika, de 42 anos. Os dois foram casados por 20 anos e estavam separados há cerca de um ano quando ocorreu o crime. Roberto não aceitava o final do relacionamento.

Então, na noite de 8 de novembro de 2021, ele entrou na residência de Maria e efetuou quatro disparos de armas de fogo contra a ex-mulher, impossibilitando qualquer chance de defesa por parte dela (e caracterizando o homicídio pela condição feminina da vítima). Fonte: MPRN