MPRN disponibiliza atendimento em Libras para pessoas com deficiência auditiva

O Ministério Público do Rio Grande do Norte disponibiliza às pessoas com deficiência auditiva atendimento por meio de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) mesmo sem agendamento prévio.

O cidadão que precisa desse recurso pode se dirigir normalmente para uma das unidades do MPRN que será prontamente atendido. O apoio será feito por meio de uma Central de Atendimento em Libras, que vai disponibilizar por meio de videoconferência um profissional para intermediar a conversa entre a pessoa com deficiência auditiva e o servidor do MPRN.

Como a Central funciona durante todo o horário de expediente do Ministério Público, não há a necessidade de pré-agendamento. A iniciativa pretende oferecer acessibilidade de comunicação às pessoas com deficiência auditiva, garantindo que elas participem do processo democrático e tenham espaço para serem ouvidas.

O MPRN segue na sua missão de promover a inclusão e zelar pela cidadania de forma ampla e irrestrita. Fonte: MPRN.

Confira aqui o vídeo.

