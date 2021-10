MPRN disponibiliza sala de atendimento ao cidadão

A partir desta quinta-feira (28), Dia do Servidor Público, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) vai disponibilizar uma sala de atendimento ao cidadão, um espaço pensado e estruturado na sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Natal, localizada na rua Nelson Geraldo Freire, 255, no bairro de Lagoa Nova, com o objetivo de ampliar os canais de acesso da população à instituição.

A sala funcionará mediante agendamento ou a partir de demanda espontânea que necessite de atendimento imediato. Ela conta com mesa, cadeiras e equipamentos como computador, webcam, caixas de som, impressora, scanner, permitindo que os atendimentos sejam realizados tanto de forma presencial quanto remota, por videoconferência, por membros e servidores do MPRN, inclusive pelos que estão em regime de teletrabalho.

Na sala, haverá um funcionário à disposição do cidadão para orientá-lo quanto ao uso dos equipamentos. Ao final dos atendimentos, os cidadãos responderão a uma pesquisa de satisfação.

Segundo o MPRN, a sala de atendimento ao cidadão é fruto de uma demanda das promotorias de justiça e faz parte de um projeto maior, que pretende criar futuramente novos espaços em outras sedes.

Na sede localizada na rua Nelson Geraldo Freire, funcionam atualmente as Promotorias de Justiça Criminais, do Consumidor, do Meio Ambiente, da Saúde, da Fazenda Pública, da Educação, da Cidadania, do Juizado Especial, da Família e da Infância e Juventude, além do Núcleo de Autocomposição em Matéria de Família. Fonte: MPRN