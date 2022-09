MPRN divulga classificação dos candidatos no processo seletivo para analista de Contabilidade e Economia

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) divulga o resultado final e classificação dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais da área de Contabilidade e Economia, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A lista com os nomes e a classificação será publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado (3).

O prazo de validade da seleção é de um ano, contado a partir da data de assinatura do primeiro contrato, prorrogável uma única vez por igual período.

A contratação temporária objetiva reduzir o passivo de demandas de apoio técnico nessa área, existente na Central de Apoio Técnico Especializado (Cate) da instituição.

Os candidatos classificados devem acompanhar os próximos passos do processo seletivo por intermédio do portal do MPRN. Clique aqui.

Confira aqui a lista completa. Fonte: MPRN