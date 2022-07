MPRN divulga lista preliminar de inscritos em seleção para analistas de Contabilidade e Economia

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) divulgou nesta quinta-feira (30) a lista preliminar dos candidatos inscritos no processo seletivo para a contratação temporária de analista de Contabilidade e Economia.

Os candidatos têm o prazo de 1º a 4 de julho para interpor recurso. A próxima fase será a análise documental.

O processo seletivo se dá por intermédio da avaliação de títulos e da experiência profissional dos candidatos.

O envio dos documentos relativos à avaliação de títulos e comprovação de experiência prévia é obrigatório.

A contratação temporária objetiva reduzir o passivo de demandas de apoio técnico nessa área, existente na Central de Apoio Técnico Especializado (Cate) da instituição.

O prazo de validade da seleção é de um ano, contado a partir da data de assinatura do primeiro contrato, prorrogável uma única vez por igual período. O MPRN poderá, em caso de desistência ou de rescisão contratual, realizar novas contratações para completar o prazo total de 24 meses do contrato antecedente, observados rigorosamente os critérios de classificação.

Informações ou dúvidas quanto ao edital do processo seletivo podem ser obtidas acessando o link https://www.mprn.mp.br/paginas/processos-seletivos-simplificados/ ou por intermédio do e_mail [email protected]. Fonte: MPRN

Clique aqui e confira a lista.