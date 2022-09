MPRN Perto de Você chega a Caicó

A segunda edição do projeto MPRN Perto de Você começou nesta segunda-feira (12) na cidade de Caicó. Ao longo da semana serão realizados atendimentos em uma estrutura móvel, instalada na rua Coronel Manoel Vale, no Espaço de Artesanato e Cultura, no Centro da cidade. A ideia é trazer o MPRN cada vez mais perto da população.

“Além de promover uma aproximação entre o MPRN e os cidadãos, o projeto pretende trazer várias atividades no intuito de fomentar e apoiar a atuação dos colegas promotores de Justiça na região. Essas atividades vão acontecer a exemplo de reunião com gestores, visitas e capacitações. A programação ao longo da semana é bastante vasta e busca envolver tanto os integrantes da instituição quanto a população em geral”, explica a procuradora-geral de Justiça, Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira.

Nesta segunda-feira (12), às 14h, o evento contou com duas palestras: a primeira abordou o tema “Impostos Municipais e a importância da arrecadação”, com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Beatriz Azevedo de oliveira; e a segunda, proferida pela promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio ambiente, Rachel Medeiros Germano, tratou do tema “Politica Nacional dos Resíduos Sólidos no RN-Perspectivas para os Municípios do RN”.

Além disso, a equipe do MPRN promoveu duas ações na comarca. Foram elas: vistoria no Hospital do Seridó (Caop Saúde); e visita nas escolas municipais (Caop Cidadania).

O MPRN Perto de Você seguirá até quinta-feira (15). E a partir desta terça-feira (13) estará disponível a estrutura móvel para atendimento.

“As pessoas que quiserem alguma orientação, informação ou precisem levar alguma demanda ao Ministério Público podem se dirigir a nossa estrutura montada no Espaço de Artesanato e Cultura. Disponibilizamos uma equipe preparada para receber as demandas da população e dar os devidos encaminhamentos; bem como vamos promover ações de incentivo à concretização sobre políticas públicas”, afirma Elaine Cardoso.

O evento contou com a participação de promotores de Justiça de Caicó, São Fernando, Timbaúba dos Batistas e S. Negra do Norte, bem como dos Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e das Pessoas com Deficiência (Caop Inclusão), de Defesa da Criança e do Adolescente (Caop Infância e Juventude), de Defesa da Cidadania (Caop Cidadania), de Defesa do Patrimônio Público (Caop Patrimônio Público), de Defesa da Saúde (Caop Saúde), de Defesa do Meio Ambiente (Caop Meio Ambiente) e Criminal (Caop Criminal), e ainda do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), e de representantes da Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta, da Chefia de Gabinete, da Ouvidoria, Corregedoria-Geral e servidores do MPRN.

Fonte:MPRN