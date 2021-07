MPRN promove webinário para debater retomada de aulas presenciais na rede pública de ensino com gestores

Sensibilizar e orientar os gestores educacionais quanto ao retorno das aulas presenciais nas redes municipais e estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Este é o principal foco do Ministério Público do RN (MPRN) na promoção do webinário “Retomada das Atividades Escolares Presenciais: perspectivas e boas práticas”. O evento está marcado para acontecer na próxima quinta-feira (22), das 19h às 21h, por meio do Youtube.

O curso é destinado para os secretários municipais de Educação e para secretário Estadual de Educação. As inscrições poderão ser feitas até as 14h do dia do webinário, por meio do link disponibilizado ao final desta matéria. Os realizadores do evento são o Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Cidadania (Caop-Cidadania/MPRN)e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf/MPRN).

O curso contará com três palestras distintas, com a meta de disseminar conhecimento teórico e prático sobre as ações a serem implementadas com vista à retomada, de forma segura e planejada, de acordo com a coordenadora do Caop-Cidadania/MPRN, Thatiana Kaline Fernandes.

A primeira palestra da noite, sob a responsabilidade da infectopediatra da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e Adolescentes, do HUOl e da UFRN, Mylena Taíse Azevedo Lima Bezerra, abordará o tema “O Cenário Epidemiológico da Covid-19 na Faixa Etária Pediátrica.”

Em seguida, serão explorados os “Aspectos importantes para o retorno seguro das atividades escolares presenciais”, pelo advogado, vice-diretor do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da UERJ e membro do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Alberto de Oliveira.

Por fim, o dirigente municipal de Educação em Monte Alegre e vice-presidente da Undime/RN 2021-2023, Alexandre Soares Gomes, falará sobre a “Gestão das ações voltadas para a retomada das atividades escolares presenciais”. Fonte: MPRN.

Faça sua inscrição clicando neste link.