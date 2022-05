MPRN realiza consulta pública junto aos usuários da assistência social

Objetivo é de compreender as necessidades dos serviços a partir do olhar de quem as vivencia.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio da 21ª Promotoria de Justiça, está realizando uma pesquisa com os usuários da assistência social. O objetivo é compreender as necessidades dos serviços a partir do olhar de quem as vivencia, com enfoque no público infantojuvenil.

Para contribuir com essa iniciativa, os usuários responderão a um formulário, disponibilizado na internet, bem como pelo meio físico. Serão coletadas informações gerais, perfil do atendimento recebido e sua avaliação, além das dificuldades da região e sugestões de melhoria quanto aos serviços utilizados.

A consulta pública será realizada de hoje (16) até o dia 16 de junho e a iniciativa faz parte da elaboração do Plano de Atuação Prioritária (PAP) da 21ª Promotoria de Justiça, em atenção à Recomendação Nº 001/2022 da Corregedoria Geral do MPRN.

Fonte: MPRN