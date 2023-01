MPRN: relatório 2022 aponta aproximação da instituição com a sociedade potiguar

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) foi citado mais de 8 mil vezes em jornais impressos, portais, TVs, rádios e blogs em atuação no território potiguar, além de ter realizado mais de 900 atendimentos a órgãos e profissionais da imprensa local, regional e nacional. Os números são do Relatório 2022 produzido pela Diretoria de Comunicação (Dcom/MPRN) da instituição.

Os dados são reflexo do trabalho desempenhado pelo Setor de Imprensa (SIM), unidade integrante da Dcom. No ano passado foram publicadas mais de 350 notícias no portal institucional.

Para a instituição, o Relatório 2022 foi positivo e confirma o papel atuante do MPRN, sempre em busca de mais aproximação com o cidadão potiguar. Em específico, após dois anos de muita dedicação ao enfrentamento dos casos de covid-19, a instituição pôde voltar a ser destaque na mídia por outras atuações. Isso gerou impacto na cobertura sobre a instituição nos veículos de comunicação.

Parte desses números advém da iniciativa da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) de realizar eventos de aproximação com a sociedade. Em 2022 o Ministério Público implementou o programa MPRN Perto de Você, realizando edições em Pau dos Ferros, Caicó e João Câmara.

Outra iniciativa foi a retomada do Prêmio de Jornalismo, destinado a reconhecer os profissionais com os melhores trabalhos que deram espaço à instituição nos mais diversos meios de comunicação.

Além disso, o dever de exercer a comunicação pública, fazendo chegar até o cidadão as informações sobre as ações ministeriais, incluiu o incremento da produção diária de conteúdos para as redes sociais, o que ampliou o alcance informacional do MPRN.

As plataformas de engajamento social da instituição ganharam novos seguidores e curtidas. O destaque foi para o crescimento orgânico de 29,61% no perfil do MPRN no Instagram (@mprn_oficial), que passou de 20.600 em 2021 para 26.700 em 2022. O Twitter registrou aumento de 14,32% e o Facebook, um crescimento de 1,02%.

Comunicação interna

A comunicação interna, neste caso sob a responsabilidade do Assessoria Técnica de Relações Públicas (ARP/Dcom), também apresenta números significativos: em 2022, foram registrados 541.583 acessos à página da Intranet (com 1.326.228 pageviews). Os dados foram coletados com o “Google Analytics”.

Ao todo, a ARP publicou 858 informes, sendo 653 foram notícias e 205 comunicados. O Google Analytics identificou que essas notícias e comunicados foram acessados 95.987 vezes. O setor também planejou e/ou apoiou 17 campanhas internas, enviou 172 emails de divulgação, encaminhou 211 comunicados nas listas de transmissão e trocou 7.260 mensagens de Whatsapp com os integrantes do MPRN, entre comunicados, informes e atendimentos.

Fonte: MPRN