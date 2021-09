MPRN retoma atividades do Grupo Reflexivo de Homens

O Grupo Reflexivo de Homens do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) retomou as atividades presenciais, após a interrupção por mais de um ano por conta da pandemia por Covid-19. Trata-se de uma das iniciativas de maior êxito desenvolvida pela instituição, destinando-se ao enfrentamento da violência doméstica e familiar e à proteção da mulher.

“Com muita alegria e atenção aos protocolos sanitários para conter o contágio do coronavírus, voltamos a fazer as atividades coletivas. Reduzimos o número de homens por turma, agora são seis. Todos de máscara, fazendo uso de álcool gel e mantendo distanciamento”, destacou a promotora de Justiça, Érica Canuto, que coordena do Grupo Reflexivo de Homens e que também conta como facilitadoras a assistente social, Ilderica Castro e a psicóloga, Jackeline Costa.

Os grupos reflexivos do MPRN são desenvolvidos há nove anos, com índice de reincidência de menos de 0,5%. Ao longo desse tempo, já cumpriram as atividades mais de 500 homens. De acordo com a promotora de Justiça, o serviço é compreendido como um espaço de reflexão do homem autor de violência doméstica e familiar sobre sua própria masculinidade, as crenças de superioridades e desigualdade e para oportunizar uma mudança de pensamento e conduta.

Esse tipo de atividade é recomendada pela Comissão sobre o status da mulher na Organização das Nações da Unidade (ONU), pela Convenção de Belém do Pará, pelo Conselho de Ministros da Europa e pela Lei Maria da Penha. Fonte: MPRN.