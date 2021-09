MPRN tem inscrições abertas para cargo de assistente ministerial com remuneração de R$ 4,5 mil mais benefícios

Os requisitos para a investidura no cargo são nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. É desejável que possua conhecimentos em desenvolvimento web (backend e frontend); desenvolvimento mobile; técnicas de ideação (Design Thinking, Design Sprint, Lean Inception); noções de business intelligence (PowerBI) e noções de estatística e ciência de dados.

Experiência com bancos de dados SQL e capacidade de coordenar equipes multidisciplinares e boa capacidade analítica para resolução de problemas também são experiências e competências profissionais esperadas.

Seleção em três etapas

A seleção compõe-se das seguintes etapas: análise dos currículos, entrevistas técnicas e comportamentais e submissão do(s) candidato(s) pré-selecionado(s) ao gestor demandante que indicará um candidato à procuradora-geral de Justiça para a aprovação final e nomeação.

O recebimento de currículos ocorrerá exclusivamente por este link (clique aqui), , até 22 de setembro de 2021. Informações sobre o andamento do processo seletivo podem ser obtidas através do e-mail [email protected] e ou portal do MPRN. Os currículos aceitos para o processo seletivo serão apenas aqueles enviados dentro do prazo estabelecido.

A seleção é um instrumento democrático para o preenchimento de cargos no MPRN, e tem se mostrado um recurso eficaz na seleção de pessoal com base no perfil e competências necessárias para ocupação do cargo.

O provimento do cargo de Assistente Ministerial – Inovação é em comissão, de livre nomeação e exoneração pela procuradora-geral de Justiça. Além da remuneração, a pessoa aprovada receberá uma auxílio alimentação no valor de R$ 1.400,00 e auxílio-saúde, que varia de acordo com a faixa etária. Fonte: MPRN.

Leia aqui o aviso da seleção na íntegra.