Muita alegria e animação marca o 7º Arraiá das Pastorais em Guamaré

Uma festa linda e animadíssima do 7º Arraiá das Pastorais da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, agitou todos os presentes na noite desta sexta-feira (1º) no espaço do Centro Pastoral.

O evento reuniu as famílias guamareenses ao som de muito forró com Titico dos Teclados e Zé Hélio, e Pedro Matias, que não deixou ninguém ficar parado. Teve quadrilha improvisada, forró, comidas típicas e muito mais.

“Nós programamos uma noite de festa alegre e bem familiar onde às pessoas pudessem se divertir com seus filhos e amigos, com brincadeiras, forró pé de Serra, comidas e bebidas típicas”, disse o Padre Gilvan Bezerra.

O evento contou com a presença da vice-prefeita Eliane Guedes, que representou o prefeito da cidade, Arthur Teixeira, do líder político e atual secretário de articulação Hélio Willamy, demais de secretários de governo, vereadores, e a comunidade em geral.

O clima foi de total descontração e alegria com muita diversão durante a noite desta sexta no 7º Arraiá das Pastorais.

