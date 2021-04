“Muito me alegra em ver Paulo Sabino de camisa verde na sessão” Disse Vereador Edinor

Vou fazer um quadro desta foto por sua verdade e colocar na gelaria do bacurau, pois se trata de uma imagem rara, de um homem público de linha de frente e decidido. Vestido de camisa verde prestigiando a sessão ordinária desta terça-feira na casa do povo.

Será por ventura uma premonição que numa possível eleição suplementar, Paulo Sabino, se juntará a nação verde, e voará com as assas do bacurau em busca de mais um voto para o grupo do MDB?

Edinor é habilidoso e sabe o caminho das pedras para aumentar a tabuada de somar e multiplicar. Ele expressou com satisfação sua alegria na tribuna em ver seu amigo no plenário.

Há quem afirme que após a sessão ordinária Paulo Sabino foi recebido no gabinete do vereador e líder do governo na câmara, e a boa prosa durou horas, mas o martelo ainda não foi batido.

A cor da camisa não foi escolhida por acaso, mas chamou atenção do público presente. Nas redes sociais e grupos de whats app, os comentários são muitos, uns a favor e outros contra.

Ele tinha jurado outrora nos grupos que jamais se rendia ao MDB, mas ultimamente mudou o discurso, afirmando que não fazia mais parte de nenhum grupo politico, e que estava livre para voar.

Paulo vem dando sinais que provavelmente irá atracar seu barco em outro porto mais seguro nos próximos dias, e tudo conspira que será no MDB articulado pelo o vereador Edinor.

