Muito obrigado por sua audiência dez milhões de vezes!

Em primeiro lugar quero agradecer a Deus, a minha família, aos amigos e aos inúmeros internautas que tiram diariamente um pouco de seu tempo para ler as notícias do Blog Guamaré em Dia.

Com nove anos no ar o portal atingiu na manhã desta quinta-feira, (03), dez milhões de visualizações.

Caminho certo

Como moderador e editor, só faz sentido escrever e formar opinião aqui, se do outro lado houver quem se interesse pelos os respectivos conteúdos.

A marca alcançada é uma prova que estamos no caminho certo, e somos conscientes que nossa responsabilidade só aumenta a cada dia.

O blog ainda é pequeno a vista dos gigantes da região e do estado, mas com amor, dedicação e trabalho, estamos sem dúvida no meio deles, retratando a vida como ela é.

Mais aqui pra gente

Manter um blog atualizado e dar vida a ele é difícil, há… Como é difícil. Pois exige de nós que temos um olhar jornalístico, tempo, criatividade, conteúdo, cuidado, imparcialidade, educação e paciência.

Às vezes passamos horas ali, tentando mudar algo na postagem , editando, buscando uma imagem que venha ser abraçada pelo texto, enfim, aquela ânsia de que saia tudo perfeito, e agrade os olhos de quem lê.

Gratidão

Nossos mais sinceros agradecimentos, a Deus, a família, aos amigos, aos vereadores que aprovaram o Blog Guamaré em Dia como utilidade pública, em especial, ao ex-vereador Rosendo Ferreira, propositor na época do projeto de Lei, ao povo guamareense, e aos leitores pela confiança.

10 Milhões de abraço de gratidão!

(Visited 6 times, 12 visits today)